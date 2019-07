Kan bli konkurranse om bensinkundene

Nyheter

Trønderoil og brødrene Vegard og Kenneth Handberg jobber nå på hver sin kant for at ytre Agdenes skal få en bensinpumpe i drift igjen. Vegard Handberg er egentlig matros på sjøen, men har sammen med broren Kenneth Handberg kjøpt eiendommen der Coop har butikk i dag i Vassbygda. Det var tidligere en bensimpumpe på stedet, men den har vært ute av drift i et halvt år.