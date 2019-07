Skoleinntaket er klart: Ni av ti får førsteønsket oppfylt

Nyheter

Til sammen har over seksten tusere søkere med ungdomsrett fått tilbud om plass ved første inntak for skoleåret 2019/2020. Av disse har 88,3 % fått tilbud på sitt førsteønske til vg1. Det er 1783 søkere med ungdomsrett til læreplass. Per i dag har 62,9 % fått tilbud om læreplass, oppgir Trøndelag fylkeskommune.