To til legevakta etter sammenstøt mellom lastebil og personbil

Torsdag klokken 15.48 fikk politiet melding om en trafikkulykke mellom to kjøretøy på havneveien. En lastebil som kom fra Havneveien skulle inn på E39 og trodde at kysten var klar da en personbil bremset ned før krysset. Det endte til slutt med at personbilen kjørte inn hengeren på lastebilen og fikk store materielle skader.

- Personbilen skal ha bremset før krysset og det førte til en misforståelse som gjorde at lastebilsjåføre kjørte ut. Personbilen traff hengeren. Det er nok lastebilen som har vikeplikt der, men har misforstått og trodde han ble sluppet ut på veien. Det er opprettet sak i hvert fall, sier lensmann Tor Kristian Haugan.

- Hvordan gikk det med føreren av bilen?

- Vedkommende følte seg litt uvel og hadde litt vondt i nakken. Det var ganske store skader på fronten av bilen, forteller Haugan.

Begge førerne ble kjørt inn til legevakt for videre undersøkelser, men det var ingen åpenbare personskader ifølge ambulansepersonell på stedet.

Det oppsto ingen trafikkutfordringer på stedet.