Holdt Bruce i handa

Lisa Marie Husby fra Orkdal hadde vært storfan av Bruce Springsteen siden hun var lita jenta.

Gjennom faren

Det var gjennom faren at hun ble introdusert for amerikaneren, og siden hadde hun vært svært dedikert til The Boss.

Det har blitt flere konserter. Før denne sommeren hadde hun vært på fem Bruce-konserter.

Når sommeren 2012 var over, ville tallet antakelig ha doblet seg. Hun hadde allerede opplevd Springsteen i Praha og London,og den helga artikkelen sto på trykk, sto konserter i Oslo og Bergen for tur.

Nærkontakt

I Praha fikk hun sitt livs opplevelse.

— Vi stilte oss i kø to døgn før konserten, slik at vi kunne komme så langt fram som mulig, fortalte Husby.

De kom helt foran, og fikk i løpet av konserten nærkontakt med helten.

— Jeg hadde med meg en plakat der jeg hadde skrevet: «Bruce, did you meet my mother in 1990 …?» Han kom bort til meg, tok meg i handa og begynte å tulle og spørre om vi var i slekt. Da han begynte å synge «Land of hope and dreams», kom han og tok hendene mine og dansa mens han gav meg mikrofonen så jeg fikk synge noen strofer. Mens han holdt meg i handa, så han på meg og sa: «You look so good!»

— Tiden sto stille

— Jeg var helt i sjokk. Det var sånn at jeg ikke trodde det var sant, Tiden sto stille, og man skjønner ikke helt hva som skjer før det er over.

— Hva er det som får ei 20 år gammel jente fra Orkdal til å reise rundt i Europa for å høre på en 62 år gammel mann?

— Det er først og fremst musikken, men det er også ham som person. Han har en voldsom energi. At han greier å showe og holde koken konstant i opptil fire timer, er imponerende. Dessuten er han en artist som står for noe politisk, og for meg som AUF-er treffer budskapet hans veldig.

Minnekonsert

Dagen etter skulle Lisa marie Husby høre The Boss i Oslo, og mandagen etter sto Bergen for tur.

Det var også snakk om at Springsteen ville dukke opp på søndagens minnekonsert for Utøya-ofrene. Der skulle Husby også være. Hun var blant dem som overlevde massakren på Utøya i 2011, og skulle tilbringe 22. juli 2012 ved ulike markeringer i Oslo og på Utøya.