Full brann i Mercedes

Nyheter

Klokka 18.10 søndag ettermiddag skriver politiet på Twitter at de fikk melding om et kjøretøy som står i brann på Kyrksæterøra.

– Det var brann i en bil. Bilen stod i busslomma. Da brannvesenet kom til stedet brant bilen godt, men brannen ble slukket, sier etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, Randi Fagerholt.

Fagerholt sier at politiet har vært i kontakt med bileier for et kort avhør.

– Det er ikke mistanke om noe straffbart. Bilen skal ha hatt problemer med varmeanlegget, og bileieren skal ha fått time på verkstedet neste uke. Det virker som dette har skjedd mens bilen befant seg på veien.

Brannen skal ikke ha ført til personskader eller andre materielle skader.

LES OGSÅ: Endte i arresten etter slåsskamp