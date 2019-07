Flere tilbyr hjemmeavlivning

Nyheter

I en artikkel i ST lørdag sto det at veterinær Linn Vada er den eneste i Trøndelag som tilbyr å komme hjem til dyreeiere slik at de kan få avlivet kjæledyret sitt i hjemmet.

Dette stemmer ikke. Blant dem som tilbyr dette, er klinikkene som er tilknyttet Evidensia, deriblant smådyrklinikken på Orkanger. Informasjon om dette er å finne på Evidensia-klinikkenes hjemmesider.

Klinikken på Orkanger har også et eget «avskjedsrom» som er innredet for at dyreier kan få tatt farvel med dyre sitt på en mest mulig verdig måte.