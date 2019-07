– Man bør ikke ligge i sola og steike seg hele dagen

Nyheter

– Det bygger seg opp et høytrykk over Skandinavia. Det fører til at vi får fint vær. Høytrykkene holder lavtrykkene unna, og sørger for at ikke lavtrykkene kommer inn til oss, sier statsmeteorolog Magni Svanevik, til avisa Sør-Trøndelag.

- Så godt sommervær kommer som konsekvens av en pågående krig mellom høytrykk og lavtrykk?

– En krig mellom høytrykk og lavtrykk. Det er alltid slik det er. Det blir ganske fint fremover også. Både på fredag, lørdag og søndag blir det mye sol og høy temperatur, og rundt tretti grader. Det blir varmest i innlandet, jo lenger inn i landet man kommer. Men jeg kan love godt vær også i fjordområdene.

Over normaltemperaturen

Selv om sommerværet har latt vente på seg, og deler av 2019-sommeren vil huskes som våt og kald, er ikke sommerværet vi opplever nå unormalt.

– Det er ikke oppsiktsvekkende. Det er ofte perioder med varmt vær i løpet av en sommer. Men temperaturene vi opplever nå ligger over normaltemperaturen.

Og metorologen lover at godværet ikke kommer til å gi seg med det første.

– Det vil nok vare ei stund. Temperaturene vil være høye over normalen i hvert fall ut måneden med gode temperaturer, og sannsynligvis ut i august, men kanskje litt kjøligere.

- Hva med lyn og torden?

– Det kan være litt av det i det som kommer i kveld og natt. Jeg tror ikke det er så stor sjanse for det, men man kan ikke se helt bort i fra det. Det kan komme litt regn og skyer i natt. Det kan bli litt gråere på torsdag, men så blir det veldig bra til helga.

Forholdsregler

Selv om sommerværet har latt vente på seg, ber meteorologen sommerfolket om å ta forholdsregler.

– Når det er temperaturer på rundt tretti grader, så må man sørge for å få i seg nok væske og salt for å ha væskebalansen i orden, i hvert fall hvis man skal ut på langtur. Det blir så varmt at det bør man tenke på. Det er sikkert mange som vil ut og sole seg, men man bør ikke ligge og steike seg i sola hele dagen. Ta forhåndsregler!