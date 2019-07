Leter etter mistenkte etter fire tyveriraid

Nyheter

De siste ukene har politiet fått flere meldinger om innbrudd, både i eneboliger og på byggeplasser. I følge etterforskningsleder Randi Fagerholt, jobber politiet med sakene, men det har så langt ikke kommet inn avgjørende tips.

– Det er ikke noe nytt i saken, og vi har ingen mistenkte. Ikke noe nytt. Det er fortsatt uklart om vi ser noen sammenheng i de forskjellige sakene, sier Fagerholt til ST mandag formiddag.

Natt til tirsdag i forrige uke skrev ST om at noen hadde tatt seg inn i en enebolig som er under oppføring på Viggja, i nærheten av Tråsåvika camping.

Flere saker

Onsdag i forrige uke skrev ST om et innbrudd i en enebolig på Fannrem. Her hadde tyvene funnet nøkkelen til huset, låst seg inn og stjålet private eiendeler til relativt store verdier.

Også sykehjemmet i Lensvik hadde nylig besøk av tyver. Fra byggeplassen her forsvant det verktøy for opp mot 100 000 kroner.

Tidligere i sommer var det innbrudd i det nye folkehelsesenteret på Orkanger. Også da var det verktøy tyvene tok med seg.

Ingen av disse innbruddene er så langt oppklart.

Ønsker tips

Før helga ba lensmann Tor Kristian Haugan lokalbefolkningen om tips om uvanlige biler eller personer.

- Vi ser sakene litt i sammenheng, men vi har foreløpig ikke noe konkrete bevis på at det er en sammenheng. Vi er litt avhengig av publikum. Om du ser en bil eller personer som vanligvis ikke pleier å være der, så kan det være greit å notere ned bilnummer eller ta et bilde. Vi setter pris på å få tips fra publikum, sa Haugan.

Han oppfordrer også folk som reiser bort til å ta noen forhåndsregler. At det gjøres innbrudd i fellesferien er ikke noe nytt fenomen.

- Dette skjer ofte når folk er bortreist. Det kan for eksempel være greit å varsle naboen om å holde et lite øye med huset ditt. I tillegg ser vi at mange bedrifter også har fellesferie og da er det ofte litt fritt frem for tyvene på byggeplasser.