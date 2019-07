Hett på Magerøya

Nyheter

Lørdag er det klart for Magerøydagen, og værvarselet kunne ikke vært bedre. Storm.no melder 28 grader og strålende sol, og vertskapet ønsker hyttefolk, båtfolk og kjentfolk fra fjern og nær velkommen til årets utgave av Magerøydagen.

- På Magerøydagen byr vi på en rekke opplevelser i vakre naturomgivelser, i tillegg til både mat- og drikkeservering i restauranten, skriver vertskapet på sin Facebook-side.

Musikk og vandring

Det blir historisk vandring med historiker Jan Even Lian og livemusikk fra Ole Ledahl.

- Nytt for året er de kjære dyrene våre. Det blir mulighet for å hilse på, og også mate dyrene. Det blir ellers aktiviteter for både barn og voksne - blant annet klatring i topptau. På sletta har vi satt opp badstue og trampoline, så i år er det ingen unnskyldning for å ikke bade.

Man har fått på plass to nye brygger, så det er godt med plass.