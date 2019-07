Vaksinepille for bjørkepollen er godkjent i Norge

Nyheter

Personer som er allergiske mot bjørkepollen går en lysere framtid i møte. Tabletten Itulazax har nå nemlig blitt godkjent for behandling av voksne pasienter med moderat til kraftig bjørkepollenallergisk snue og tett nese (rhinitt). Itulazax gis som tablett en gang om dagen, og vaksinasjonsbehandlingen pågår i tre år.

Ifølge Astma- og allergiforbundet har i overkant av 20 prosent av den norske befolkningen mer eller mindre alvorlig pollenallergi. Anslagsvis 10 prosent av dem som lider av allergisk rhinitt vil ikke ha hjelp av symptomlindrende behandling alene. For mange av disse pasientene vil Itulazax gi bedre livskvalitet ved å behandle årsaken til sykdommen og ikke bare symptomene. Fordi denne medisinen gis som tabletter i stede for med sprøyte, fører det til færre legebesøk for allergikerne.

Peter Arvidsson, medisinsk ansvarlig for ALK i Norden, sier det har vært en av de tøffeste pollensesongene på mange år, der spesielt bjørkepollen har plaget mange.

– Det er derfor positivt at vi nå kan tilby bjørkepollenallergikere, som tidligere ikke har fått tilstrekkelig lindring ved bruk av symptomlindrende legemidler, en ny vaksinasjonsbehandling som kan tas hjemme. Vi er glade for at produktet i tillegg er anerkjent av myndighetene for sine kvaliteter gjennom hele trepollensesongen (or, hassel og bjørk), og ikke bare under bjørkesesongen, sier han.

