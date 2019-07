Personbil brukte ikke blinklys. Motorsykkel kjørte forbi. Da smalt det.

Nyheter

Klokka 19.30 lørdag kveld var to trafikanter involvert i et mindre trafikkuhell på gamle fv 800 på Viggja, i Skaun kommune.

– Det var et sammenstøt mellom en motorsykkel og en personbil. Motorsykkelen lå bak personbilen på veien. Føreren av personbil varslet ikke at han skulle til venstre, og da personbilen slakket av på farten, trodde føreren av motorsykkelen at det var for å slippe ham forbi, sier etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, Randi Fagerholt, til avisa Sør-Trøndelag.

LES OGSÅ: Mistanke om lekkasje da utenlandsk trailer kjørte av veien

Motorsykkelen skal ha lagt seg ut i veibanen, for å kjøre forbi på venstre side av personbilen.

– I det motorsykkelen var i ferd med å passere, svingte personbilen til venstre. Da ble det et sammenstøt, men uten alvorlig personskade.

Partene ble avhørt av politi som kom til stedet.

– Bilen slakket sikkert litt ned, og da tolket motorsykkelføreren det som at han kunne kjøre forbi. Mest sannsynlig er begge to skyld i uhellet, men det hjelper å bruke blinklys da, sier Fagerholt.