— En fantastisk mulighet til profilering av Orkland

Trøndersk Matfestival ble etablert i 2005 for å gi lokale matprodusenter en arena for salg, markedsføring og omdømmebygging. I 2019 er det påmeldt over 180 utstillere, og i fjor hadde festivalen rundt 200 000 besøkende. Dermed er festivalen landets største lokalmat-festival.