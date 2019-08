En halv million nordmenn blir forsøkskaniner: Får digitale valgkort

Nyheter

I stedet for valgkort i posten, får de de stemmeberettigede en sms med lenke til valgkortet. Lenken i sms viser til digitale postkasser for velgere som benytter Digipost eller E-boks. De som ikke har opprettet en digital postkasse får valgkortet sitt på en personlig side på valg.no. Alle velgerne må logge seg på via ID-porten for å få valgkortet sitt.

– Det er verdifullt at velgerne i kommunene deltar i et slikt forsøk. Da kan vi høste erfaringer om hvordan velgerne kan få valginformasjon i framtiden, sier direktør i Valgdirektoratet, Bjørn Berg.

Fire mål

Forsøket gjør valgkortet mer tilgjengelig og fører til mindre bruk av papir og en reduksjon av kostnader. Målet er å få flere til å stemme, at valgkortet blir lettere tilgjengelig for velgerne, reduserte utgifter til produksjon og distribusjon, mindre bruk av papir, og økt innsikt i bruk av valgkort.

- Det skal være lett å avgi sin stemme, og valginformasjon må derfor også være tilgjengelig for velgerne der de de trenger det og når de trenger det. Derfor må vi hele tiden se på nye måter for å sende informasjon til velgerne, sier Berg.

Velgeren trenger ikke å ha med seg valgkortet til stemmelokalet, men det vil være tidsbesparende. Legitimasjon er en forutsetning for å gi stemme. I valglokalet går velgeren inn i avlukket, finne sin stemmeseddel, og går så til urnen. Der må legitimasjon og valgkort vises frem. Det kan være lurt å ha valgkortet klart før du kommer til urnen, enten som et bilde, eller ha logget på og valgkortet klart på mobiltelefonen.

To trønderske kommuner

Velgere som har reservert seg mot digital kommunikasjon med det offentlige, samt personer som ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får valgkortet på papir via brevpost på vanlig måte. Forsøket skal evalueres i etterkant av valget, og evalueringen er viktig i utformingen av hvordan valginformasjon ser ut i framtiden.

Skaun og Stjørdal er de eneste trønderske kommunene som deltar i prosjektet. De seksten andre deltagerkommunene er Hå, Ulstein, Vanylven, Bodø, Vågan, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Færder, Skien, Grimstad, Lillesand, Bergen, Gloppen, Tromsø og Vadsø.