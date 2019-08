Nostalgisk BMW-treff i Rindal

Nyheter

Stikkordet er nostalgisk. Talsperson for Rindal BMW Motorsykkelklubb Roger Holte forteller at de ønsket seg et treff på den gode gamle måten. De var lei treffene med andre BMW MC -entusiaster der de bodde på hotell. Dermed ble det første treffet arrangert på den gamle måten i fjor.

- Jeg ønsket et treff der vi møttes på campingen og slo av en prat og diskuterte MC. Og med en fest på kvelden.

Veteranbil

De er heller ikke fremmed for at veteranbil-entusiaster kan ta seg en tur heller.

- Dersom du har en flott veteranbil å vise frem, så er det bare å komme, sier han.

Men helst skal det være en BMW og en motorsykkel. Selv har Holte fleire syklar. Stoltheten hans er en BMW K1.

- Den skal jeg ha med meg på treffet, forteller han.

Holte restaurerer også gamle motorsykler på fritiden.

- Og så bygger jeg motorsykler. Nå holder jeg på å bygge opp en BMW R905 fra 1975.

Kjempesuksess

I fjor hadde de 75 deltakere på treffet fra hele landet.

- Vi forventer flere folk i år. Alle i Rindal er også velkommen på treffet, sier Holte.

Han forteller også at de i Rindal har et av de største miljøene for BMW motorsykler i landet.

- De er veldig mange som har BMW motorsykler i Rindal. Det er et av de største miljøene for disse syklene.