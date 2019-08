Store skader etter at mann sovnet bak rattet

Nyheter

Torsdag kveld rundt klokka 2130 var det et trafikkuhell på fv 65 ved Vormstad.

– En bil måtte kjøre av veien for å unngå kollisjon med motgående bil. Føreren i bilen som kom i mot sier at han sovnet bak rattet. Da bilen kom over i motgående felt, måtte en kvinne kjøre av veien for å unngå kollisjon, sier Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Partene skal ha snakket på stedet og skrev skademelding, men politiet ble ikke varslet før to timer senere.

– Vi driver og nøster litt i saken, og vi har snakket med kvinnen som er født i 1977.

Det har ikke lykkes politiet å få tak i mannen født i 1968 som sovnet bak rattet. Mannen kommer fra Trondheim.

– Vi etterforsker videre, og førerkortbeslag vil vurderes.

Det ble ikke meldt av personskader, og ambulanse ble ikke tilkalt. Det ble store skader på bilen som måtte kjøre av veien for å unngå kollisjon, i følge Fagerholt.

LES OGSÅ: Kjørte i 113 km/t i 80-sonen