– Bestefar var en visjonær med ønske om å glede andre

Nyheter

I en pressemelding fra Cirkus Arnardo kan vi lese at mandag 5. og tirsdag 6. august kan publikum ta plass i sirkusteltet når den seks måneder lange jubileumsturneen gjester henholdsvis Orkanger og Børsa. På Orkanger reises teltet denne gangen på en ny arena, nemlig Glattkjøringsbanen, mens i Børsa rigges det som vanlig til på Einmoen grusbane.

Turnéleder Are Arnardo er sønn av sirkusnestor Arild Arnardo, og barnebarn av grunnlegger Arne Arnardo, og sier i pressemeldingen at bestefaren var en visjonær med et ønske om å gled eandre.

— Og historien har vel vist at han lyktes ganske så bra med sin livsgjerning, sier Arnardo junior.

— Artister og crew har helt siden turnéstarten i mars kunnet glede seg over god respons fra tilskuere, blant annet gjennom varme og engasjerte tilbakemeldinger på Facebook, fortsetter han.

Ny forestilling

Den nye forestillingen byr blant annet på Duo Uronovs raske klesskifte-nummer; sykkelakrobatikk med BMX-flips og trial-tricks; svenske David Hammarberg med sin flyakrobatikk; et rykt dyreliv bestående av papegøyer, ponnier, lamaer, og hunder; selvfølgelig også klovner og sjonglører.

— Dette er levende underholdning tuftet på rike tradisjoner. Og naturligvis støpt i en moderne form som fenger. Så, jo da, vi viser virkelig styrke i år, sier Are Arnardo, turnéleder i Cirkus Arnardo.