– Nå har vi et bevis på at vi er best

Kun uker før sjømatprodusenten Isfjord Norway flytter inn i nye fabrikklokaler på Orkanger, ble selskapet tildelt to NM-gull under Trøndersk Matfestival fredag 2. august.

Sjømatbedriftene

Det er organisasjonen Sjømatbedriftene som arrangerte norgesmesterskapet i røkt og gravet laks og ørret, som i år ble avholdt for 19. gang. Et fagpanel bestående av kokker og forskere fra Sintef og NTNU valgte ut fem finalister i hver klasse, hvorpå vinnerne ble kåret av et forbrukerpanel. Dette skriver Sjømatbedriftene i en pressemelding.

Med 23 deltakende produsenter fra hele landet, har det aldri vært så mange påmeldte til NM-konkurransen som i år. Mellom produsentene var hele 84 produkter påmeldt. NM-general og organisasjonssjef i Sjømatbedriftene, Kjetil Hestad, sier at dommerne hadde en krevende oppgave med å plukke ut vinnerne.

– Kvaliteten på produktene har aldri vært bedre. Kombinasjonen av ærgjerrige produsenter og fantastiske råvarer gir resultater, sier han.

Gravet laks og åpen klasse

Isfjord Norway vant gull i klassen gravet laks og åpen klasse. I klassen gravet laks kommenterte fagjuryen at produktet hadde god balanse i smaken, og at laksen var passe salt. Nesten 40 % av folkejuryen skalerte dette produktet som åtte eller ni, på en skala fra en til ni, hvor ni er best.

– NM-konkurransene er noe vi setter utrolig høyt, det å gå helt til topps med et folkekjært produkt som gravet laks er vi utrolig stolte og glade for. Vi har alltid vært opptatt av å kunne tilby fiskeprodukter av den høyeste kvalitet, og levd under mottoet om at kun det beste er godt nok for våre kunder, sier Lars Krogh, daglig leder i Isfjord Norway.

I åpen klasse gikk Isfjord Norway til topps med varmrøkt krydderlaks. Her kommenterte fagjuryen at produktet hadde fin farge og var passe røkt. Nesten halvparten av folkejuryen skalerte dette produktet helt på topp på en skala fra en til ni.

Anerkjennelse

Premieutdelingen fra NM fant sted under Trøndersk Matfestival fredag 2. juli. Men selve bedømmelsen foregikk i forkant.

– Det var ganske omfattende smaksprøver og blindtester i forkant av utdelingen. Jeg tror det var studenter som smakte i første runde, og en fagjury i den andre runden, sier Krogh.

Og selv om Krogh beskriver NM som en uhøytidelig konkurranse, har den likevel betydning for bedriften.

– Å vinne NM-gull er først og fremst en anerkjennelse til de som produserer produktene våre. Men det gjør også at vi ikke trenger å argumentere så mye ved salg. Selv om NM egentlig er en uhøytidelig konkurranse, betyr utfallet av konkurransen en del både for kundene og butikkjedene. Nå har vi et bevis på at vi er best, ler han.

– Nå kan vi med stolthet markedsføre oss med å ha Norges beste gravet laks og varmrøkt krydderlaks.

Status Orkanger

I disse dager foregår ferdigstillelsen av den nye fiskeforedlingsfabrikken til Isfjord Norway på Orkanger. Hittil har produksjonslokalene til selskapet ligget i Trondheim, men nå flytter de altså til Orkanger, hvor fabrikken blir liggende mellom Oti-senteret og Grønøra næringspark.

– Vi er i rute, og føler at vi har kontroll. Planen er å sette i gang produksjonen i nye lokaler på Orkanger 19. august, og foreløpig er det ingen ting som tilsier at den planen skal skjære seg, sier Krogh.

– Produksjonen i våre gamle lokaler fortsetter til og med torsdag 15. august. Påfølgende helg kommer vi til å flytte mye utstyr, og mandagen er det meningen at vi skal stå klare i nye lokaler.

Krogh forteller at den nye fabrikken vil gjøre produksjonen mer effektiv.

– Det har vært trangt i de gamle fabrikklokalene våre i Trondheim, og vi har ikke hatt mulighet til å vokse noe mer her. I den nye fabrikken på Orkanger, er vi prosjektert for å kunne drive dobbel produksjon av det vi gjør i dag.