Melkekvoter får nytt IT-system

Avtalen har en verdi på ca. 30 millioner kroner, og skal gjennomføres på ca. 2,5 år.

Det nye systemet for kvoteordningen for melk skal gi forvaltningen en bedre og mer effektiv oversikt over hvilke landbrukseiendommer som har grunnkvote og størrelsen på kvoten. Den vil bestå av et saksbehandlingssystem for ansatte i Landbruksdirektoratet og en selvbetjeningsløsning for eiere av landbrukseiendom med grunnkvote og melkeprodusenter.

Hensikten med prosjektet er å utvikle et mer brukervennlig system for så vel saksbehandlere i direktoratet som for melkebøndene, og dessuten sørge for en mer robust systemløsning.

– Det handler om å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for landbruksforvaltningen, samfunnet og brukerne våre. Gjennom dette prosjektet vil vi digitalisere melkekvoteordningen, og ser frem til å realisere denne sentrale delen av kjerneprosessene våre sammen med Visma Consulting, sier Bjørn G. Hagen, direktør for digitalisering og organisasjon i Landbruksdirektoratet

Gjennomføring av prosjektet skal ifølge Landbruksdirektoratet gi følgende effekter: