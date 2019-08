Gir penger til friluftstiltak

Nyheter

Statskog gir årlig ut en million kroner til store og små tiltak landet rundt som bygger friluftsliv og folkehelse. Aktivitetene får enten 10 000,- eller 5 000,- i støtte og er en del av Statskogs arbeid for å tilrettelegge for friluftsliv i Norge.

— Statskog legger selv mye til rette for friluftsliv, ikke minst gjennom rimelig jakt, fiske, hytter. Men sammen med andre skaper vi enda mer. Noen tusen kroner fra oss kombinert med frivillig innsats i hele landet kan være gull verdt, sier kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad.

Statskog tar imot søknader i hele august via et eget et enkelt søknadsskjema på sine nettsider.