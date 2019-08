Hvem bør få årets kulturpris?

Nyheter

15. august er fristen som er satt for å komme med forslag til kandidater til kulturprisen i Snillfjord. Dette blir den siste prisen som deles ut før kommunen splittes i tre og går inn i Orkland, Heim og Hitra.

Kulturprisen ble innstiftet i 1986 (første utdeling i 1987), og deles ut hvert fjerde år. I 2015 var det Snillfjordkoret som fikk prisen.

Overrekkelsen av prisen foretas av ordføreren ved kommunestyrets siste møte i perioden eller ved en annen passende anledning.

Prisens formål er å gi inspirasjon til kulturarbeidere i Snillfjord, og skal være en honnør og takk for oppofrende kulturarbeid. Prisen kan tildeles for aktivitet innenfor hele det utvidede kulturbegrepet.

Det er formannskapet som er «jury», og for at din stemme skal komme i betraktning må du altså komme med et begrunnet forslag til prisvinner innen 15. august.