Kommunen har tekniske problemer

Nyheter

Siden midten av juli har Skaun kommune opplevd tekniske problemer. Postlister og kalender for politiske møter er noe av det som ikke har blitt oppdatert og ikke har fungert i sommer.

– Det er en feil i systemet som leverandøren jobber med. Det er også en feil i systemet på møtekalenderen. Jeg sendte feilmelding den 24. juli. Jeg håper de fikser det snarest, sier arkivansvarlig i Skaun kommune, Hallgeir Melland.

Problemene fører til at offentligheten ikke har fått innsyn i kommunens inngående og utgående post siden 19. juli, samt at tid for politiske møter og saksdokumenter ikke er tilgjengelig.

LES OGSÅ: Nå kommer et helt nytt digitalt barnehagesystem