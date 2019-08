Helikoptervideoen som tok verden med storm

Nyheter

Våren 2013 skjedde det en ulykke ved Melvatnet i Snillfjord. Luftambulansen ble sendt til stedet, helikopteret landet på autovernet, naturfotograf John Øystein Berg fra Berg i Snillfjord var til stede og filmet det, og resten er historie.

Allerede vinteren 2013 hadde videoen fått 1,2 millioner treff på YouTube, og gikk verden rundt etter at den først ble presentert på avisa-st.no. Fotograf John Øystein Berg opplevde en helt enorm interesse rundt videoen, som egentlig ble filmet ved en tilfeldighet.

– Jeg var egentlig ferdig med å ta bilder, men fikk høre at helikopteret var på vei. Jeg bestemte meg for å vente på det. Jeg trodde det skulle lande på veien, men så at det var for smalt, fortalte han til ST den gangen.

Han skjønte heller ikke at landingen han filmet ville få sånn oppmerksomhet.

— Det skjønte jeg først etterpå. Det var jo spektakulært at helikopteret landet på autovernet og at legen hoppet ut. Jeg trodde kanskje folk ville se det, men ikke at det skulle ta av sånn, sa han.

Kontaktet av CNN

Og ikke bare så folk videoen på YouTube. TV-kanaler fra verden rundt kontaktet fotografen, som sendte dem videre til ST. CNN, irske og polske TV-kanaler, samt våre hjemlige medier. NRK, Dagbladet, VG, NTB, og alle de store tok kontakt.

Og selv i disse dager, renner det inn en og annen forespørsel om å få tak i videoen fra forskjellige medieselskap, samt at den i ny og ne blir linket opp på viralnettsteder.

ST tok kontakt med Berg, for å høre om hvilke tanker han hadde rundt mediestormen da han sto midt i, og hvordan det føles å ha filmet en slik spektakulær landing seks år senere.

Gav vekk videoen

— Det var hektisk da videoen ble lagt ut. De første dagene ble jeg nedringt, og jeg har fått forespørsler i flere år siden den gang, forteller han.

— Når jeg tenker på det hele i dag, er jeg glad for at jeg gav bort videoen til Norsk Luftambulanse slik at de kunne tjene penger på den. Jeg tenker ikke så mye på den i dag, men jeg glemmer den aldri, avslutter John Øystein Berg.