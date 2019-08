17-åring tiltalt for seksuell omgang med mindreårige

Nyheter

En 17-åring fra avisas nedslagsfelt er tiltalt for å ha utført seksuell handling med barn under 14 år. Sør-Trøndelag tingrett har satt 17-åringen under tiltale for to brudd på straffeloven. §299 For å ha hatt seksuell handling med barn under 14 år, samt §304 for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

Én gang i 2018 skal 17-åringen ha lagt en mindreårig jente oppå seg, tatt henne på rumpa og forsøkt å kysse henne. To ganger i 2019 skal 17-åringen ha fått en mindreårig jente til å utføre seksuelle handlinger på ham.

