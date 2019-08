Fant hagle på hylle i dagligvarebutikk

Nyheter

På torsdag fikk politiet melding om at det var funnet en hagle på dagligvarebutikken på Venn, i Skaun kommune.

– Jeg skulle hente en pakke på Posten på Venn samvirkelag. Plutselig kom det to politibetjenter inn som skulle hente et våpen som noen hadde funnet, skriver en tipser til avisa Sør-Trøndelag.

Orkdal og Agdenes lensmannskontor bekrefter at en politipatrulje rykket ut for å hente et våpen.

– Det stemmer. Det ble funnet ei hagle som hadde ligget der lenge. Den ble funnet på ei hylle i forbindelse med rydding. En politipatrulje rykket ut, hentet hagla og tok den med tilbake til lensmannskontoret. Den er overlatt til de som jobber med våpen. Jeg regner med våpenet blir destruert, sier politiet til ST.

– Vi vet ikke hvem som eier den eller hvorfor den lå der, sier Randi Fagerholt ved lensmannskontoret.

ST kommer med mer.

