950.000 TV-kunder får tilgang til TV 2 Sport 1

Når fotballsesongen starter etter sommeren får Telenor Norge og Canal Digitals TV-kunder tilgang til TV 2 Sport 1, som viser attraktive fotballkamper fra Champions League, Europa League, landslagsfotball i Nations League og Premier League, i tillegg til annen sport som ishockey, håndball og sykling.

– Vi er veldig glade for å løfte sportstilbudet til kundene ytterligere. Timingen er også god nå rett før seriestarten i Premier League og ny sesong av europaligaene. Med TV 2 Sport 1 får vi nå på plass et komplett sportsinnhold, og styrker vårt totale TV-tilbud, sier Bjørn Ivar Moen, CEO i Canal Digital og Camilla Amundsen, leder for TV i Telenor Norge.

TV 2 vil fortsette å utvikle sportskanalen, som nå blir tilgjengelig for Canal Digital og Telenors kunder.

– Med denne avtalen styrker vi det langsiktige samarbeidet med Telenor og Canal Digital innenfor sport og med film og serier. Vi er glade for enigheten om TV 2 Sport 1, slik at enda flere kan nyte godt av fantastisk sportsinnhold fra TV 2. Med Telenor og Canal Digital på laget når vi nå nesten åtti prosent av norske husstander, og det bare ti måneder etter lansering av den nye sportskanalen, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

TV 2 Sport 1 vil være tilgjengelig i Grunnpakken for kunder av Telenor Norge og i Familiepakken for Canal Digital, og vil bli tilgjengelig for kundene fra 6. august.

Avtalen innebærer også at Telenor og Canal Digital fortsatt kan tilby TV 2 Sport Premium og Premier League til sine kunder.