Disse vil du ikke finne i potetåkeren

Planteklinikken ved NIBIO bekreftet tirsdag 30. juli funn av koloradobille i en prøve med larver tatt fra potetris i en kjøkkenhage i Modum kommune.

En eventuell etablering og spredning av koloradobille i Norge vil kunne innebære stor skade for potetnæringen, og vil bli bekjempet med sikte på utryddelse ved funn i Norge. Knollene angripes ikke, og billen utgjør ingen fare for mennesker.

Tiltak for å utrydde skadegjøreren er allerede iverksatt og Mattilsynet mener det er mulig å hindre etablering og videre spredning av koloradobillen, skriver mattilsynet på sine hjemmesider.

Mattilsynet oppfordrer både profesjonelle og hobbydyrkere av potet, grønnsakgrossister og -importører og andre aktører sterkt om å ta forholdsregler og iverksette tiltak for å hindre spredning og nye introduksjoner.

Voksne individer, både levende og døde, av koloradobille er flere ganger blitt funnet på importerte grønnsaker i Norge. Men det er første gang at det er påvist angrep på potetplanter i Norge. Risikoen for at koloradobillen skal følge med importerte poteter i dag er betydelig redusert ved at det stort sett importeres vaska poteter. Tidligere funn har vært knyttet til at billene har fulgt med grønnsakpartier som blindpassasjerene, melder Mattilsynet.