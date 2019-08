Det brant to ganger i samme bil i løpet av få timer

Nyheter

Politiet mottok natt til onsdag like før klokka 04 melding om bil som stod på Hølondvegen og brant. Dette er på fylkesveien mellom Svorkmo og badestedet Svorksjøen.

Personene i bilen kom seg ut og ingen er skadet, melder politiet på Twitter.

- Det var to personer i bilen, begge i 20-åra. Det skal plutselig ha kommet røyk under kjøring. De stoppet og kom seg ut. Da brannvesenet ankom, var bilen overtent, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

Kjøretøyet ble tauet til Falck på Orkanger. Men onsdag morgen blusset brannen i bilen opp igjen. Politiet og brannvesen rykket ut til stedet.

Klokka 08.45 rapporteres det om at brannen er under kontroll. Det skal ikke være fare for spredning til andre kjøretøy eller bygninger.

Årsaken til bilbrannen er foreløpig ukjent.

Det er rutinemessig opprettet sak. Det betyr at det er skrevet en anmeldelse, noe som gjøres ved alle branner.