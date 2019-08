Frykter flere liv vil gå tapt i Norge

Nyheter

NVE og Meteorologisk institutt står bak den ferske rapporten «Norges Klima 2071-2100». Her har Norsk Klimaservicesenter bidratt med kunnskapsgrunnlaget for kommende klimaendringer i ulike norske regioner.

– Det blir flere og større regnflommer, og i tettbygde strøk vil kraftig nedbør føre til større overvannsproblematikk. Mer kraftig regnvær kan også utløse flere jordskred, flomskred og sørpeskred, sier hydrolog Irene Brox Nilsen ved NVE.

Brox Nilsen sier at kommunene må ha et stort fokus på klima i alle former for planlegging og utbygging, som følge av klimaendringene. Også Røde Kors ber kommunene sørge for gode beredskapsplaner.

– Myndighetene må ha et særlig fokus på sårbare grupper som eldre og andre grupper i befolkningen som kanskje ikke er i stand til å forberede seg på kriser eller å komme seg i sikkerhet når ulykkene inntreffer, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

– Vi frykter at flere liv vil gå tapt i flommer, jordras og ekstremvær i tiden som kommer.

Kilde: Røde Kors