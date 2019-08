Politikernes helomvending: – Vi spurte om det ikke var galskap

Nyheter

ST har tidligere skrevet om skolebygget som kostet 28 millioner å sette opp i 2005. I 2020, 25 år før det er nedbetalt, er det bestemt at det skal rives. Jon P. Husby (Sp) og Erik Fenstad (H) var blant beslutningstagerne da Skaun-politikerne «snudde». Seks måneder etter vedtaket i formannskapet vedtok et enstemmig kommunestyre å rive alle gamle skolebygg, til fordel for en helt ny skole.