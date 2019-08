NRK og avisa Sør-Trøndelag samarbeider om valgdebatter

Nyheter

NRK Trøndelag legger neste uke ut på en valgturne i Trøndelag. Denne turneen arrangerer NRK i samarbeid med 15 lokalaviser rundt i hele Trøndelag.

– Lokalavisene er viktige for folk, og de sitter på en unik lokalkunnskap, sier prosjektleder i NRK Trøndelag Linda Bjørgan.

– Vi gleder oss veldig til å kunne sette denne regionen på dagsorden sammen med NRK nå før valget. Ved å samarbeide med NRK og dra veksler på statskanalens store dekningsflate, evner vi å i større grad bringe lokalpolitikken inn i stua til velgerne. Det er jeg veldig fornøyd med, sier redaktør i avisa Sør-Trøndelag, Anders Aa. Morken.

Radio og nett

NRK Trøndelag skal på denne turneen flytte ettermiddagssending på radio ut fra studioet i Steinkjer, til forskjellige plasser rundt i Trøndelag. Se liste over alle stedene nederst i saken.

To av disse stedene, hvor kommuner fra STs nedslagsfelt blir diskutert, er Melhus og Orkanger.

– Under disse sendingene blir det innhold og gjester fra de stedene vi besøker. I tillegg blir de valgdebatt om temaer som er spesielt viktige for kommunene vi besøker, sier Bjørgan.

Valgsendingene blir både sendt direkte på NRK P1, og på avisa-st.no mellom klokken 1403-17:00.

Lokale saker

NRK starter turneen allerede på mandag. Da er det Trodheimsregionen det skal handle om. Første ST-kommune som skal være med i valgsendingen er Skaun.

– Onsdag 21. august blir det valgsending fra Melhustorget. Da er det kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal det skal handle om, forteller Bjørgan.

Samferdsel og det faktumet at disse kommunene er forsteder til Trondheim, er to av temaene som vil bli debattert denne dagen.

Uka etter, 27. august, kommer turneen til Orkanger. Da skal den tre timer lange radiosendingen, inkludert valgdebatten, sendes fra Orkdalstorget.

– Temaer for denne debatten blir blant annet hvordan både nye Heim kommune og Orkland kommune skal bygge en ny identitet, sier Bjørgan.

— I disse kommunene blir det ikke bare en ny geografi, men også et nytt politisk landskap, Legger hun til.

Et annet tema for denne debatten blir Rindals posisjon i denne regionen. Alle ordførerkandidatene i Rindal er invitert til å delta i denne debatten. Ett av spørsmålene som skal diskuteres er hvordan ordførerkandidatene ser for seg framtiden til Rinda, om de blir stående alene eller slår seg sammen med en annen kommune.

Snillfjord skal også delta i en av debattene. Det skjer når NRK 26. august reiser til Hitra og Blått kompetansesenter. Valgsendingen tar da for seg kommunene Hitra, Frøya og Snillfjord. Ett av temaene som skal debatteres er vindkraft.

Lokale politikere

Under disse debattene blir det ingen rikspolitikere å se.

— De som får være med i debatten er de politikerne som faktisk er på valg, sier Bjørgan.

Likevel er det ikke plass til absolutt alle lokalpolitikerne.

– Det er snakk om 23 listetopper, så vi har rett og slett ikke mulighet til å ha med alle. Vi prøver uansett å sette sammen hver debatt slik at vi får presentert forskjellige syn, og presentert listetoppene, sier Bjørgan.

Hun ønsker også at folk kommer for å se på valgsendingene.

– Vi legger til rette for at det skal gå an å komme og se på sendingene. Det er alltid artig med litt folkeliv, sier Bjørgan.

Hele Trøndelag

NRKs valgtunré skal ta for seg følgende kommuner: