Glemte å fjerne skiltet, men nå skal det vekk

Dette skiltet ligger nedgrodd ved handicapparkeringa på nordsida på Vannspeilet på Orkanger. Ifølge folk som går der jevnlig, har skiltet ligget sånn i flere år.

Skiltet angir at søppeltømming og brenning av avfall i området er forbudt. Det er et stort og tung skilt, med to lange pilarer.

Nils Arne Sletvold, teknisk sjef i Orkdal kommune, bekrefter at kommunen har ansvaret for skiltet - og at det ligger der.

- Hvorfor ligger skiltet på bakken, delvis nedgrodd?

- Det har sannsynligvis blitt forlagt der i forbindelse med oppgradering av parkeringsplassen som skjedde for flere år tilbake, sier han.

- Gjelder det som står på det ikke lenger?

- Det gjelder, men det viser seg å ikke være noe problem nå når parkeringa er opparbeidet og brukes. Dette var et større problem før det fikk dagens bruk, svarer Sletvold.

- Skal skiltet settes opp eller fjernes?

- Det skal fjernes.

- Når vil i så fall det skje?

- Snarlig, lover Sletvold.