Forhåndsstemminga har startet

Mandag 12. august startet den ordinære perioden for forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

I Skaun kommune kan du avgi din forhåndsstemme ved Servicekontoret på rådhuset, og det er åpent for forhåndsstemming til og med fredag 6. september.

For å avlegge stemme, kreves gyldig legitimasjon med navn, fødselsnummer og bilde, som for eksempel pass og førerkort.

Forhåndsstemming er et tilbud for dem som ikke har anledning til å stemme på selve valgdagen, og ordningen gjelder for alle velgere. Det kreves ikke at velgeren må stemme i den kommunen han eller hun er manntallsført.

Dersom du ikke kommer deg til forhåndsstemmelokalene, enten på grunn av uførhet eller sykdom, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme. Søknadsfristen for dette er tirsdag 3. september.

Kilde: Skaun kommune