Tjue grunner til å stemme SV

Nyheter

I programmet listes opp tjue grunner til å stemme på SV og ordførerkandidat Ellinor Bergli Bustad (49), som bor på Viggja, og til daglig er lærer i grunnskolen i Skaun.

LES OGSÅ: Åpenlys flørting på paneldebatt. –Vi hopper ikke til sengs med hvem som helst

1. Ha en god grunnbemanning og lærerdekning på alle trinn i grunnskolen

2. Bygge nytt oppvekstsenter på Venn, med ny skole og barnehage

3. Senke maksprisen på barnehageplass og SFO

4. Gi praktisk-estetiske fag en sentral plass i Skaun-skolen, slik at barn og unge får en mer praktisk og kreativ skoledag

5. Få på plass god voksendekning i barnehagen og SFO, samtidig med forsvarlig pedagogisk kompetanse

6. Være en pådriver for å få på plass en oppdatert kulturplan

7. Opprettholde gratis halleie for barn og unge

8. Satse på kulturskolen gjennom å øke bredde på tilbudet/antall plasser

9. Gjenreise tilliten til fagfolk: legge til rette for en tillitsreform med fagorganisasjonene for kommunalt ansatte i Skaun kommune

10. Sammen med barn og unge, utvikle Ungdommens kommunestyre videre, og se om mandat og ansvar kan utvides i forhold til dagens situasjon

11. Legge til rette for mer innbyggerdialog og brukerinvolvering inn mot kommunestyret og politiske utvalg

12. Ta hele kommunen i bruk for boligbygging

13. Bidra til en god tettstedutvikling, der servicetilbudet blir bedre enn i dag. Målet må være at innbyggerne ikke trenger å reise ut av kommunen for vanlige gjøremål

14. Markedsføre Skaun som en spennende kommune for nye arbeidsplasser

15. Arbeide for at heltidsstillinger blir regelen, og at eventuelt unntak er tilpassa arbeidstakers ønsker og behov

16. Være en garantist mot konkurranseutsetting av velferdstjenester

17. Sikre grunnbemanningen i helse- og omsorgssektoren, til beste for ansatte og brukere

18. Være en pådriver for å starte et arbeid med nye omsorgsboliger, spesielt med tanke på innbyggere med demens

19. Arbeide for at Skaun skal bli en nullutslippskommune

20. Være en pådriver for klimariktig transport. Målet må være bedre lokale kollektivløsninger, og flere sykkelveger, plasser for sykkelparkering og offentlige ladepunkter for elbil.

På den 16 navn lange nominasjonslista, står åtte kvinner og åtte menn.