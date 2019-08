Svindlet Nav for over 100 000 kroner

Nyheter

En mann i 40-åra fra Orkdal, må møte i retten, tiltalt for svindel.

Sakens bakgrunn er at han i tidsrommet januar til august i 2016 unnlot å opplyse timer han har mottatt lønn for under ordinært arbeid, samtidig som han mottok arbeidsavklaringspenger fra Nav. Mannen fikk derfor «dobbel lønn». Utfylling av meldekort til Nav skjer elektronisk, og er basert på tillit.

I løpet av den aktuelle perioden mottok han urettmessig nærmere 108 000 kroner.

I alle slike saker er det også en tilleggstiltale som går på falsk forklaring, fordi siktede har oppgitt uriktige opplysninger.