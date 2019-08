Nyheter

Orkdal helsetun opplevde i 2018 en gledelig nedgang i sykefraværet. I første kvartal i fjor hadde helsetunet et sykefravær på 9,46 prosent, og for hele året havnet man på 11,7 prosent. Det er relativt lavt for en institusjon som året før hadde et fravær på nesten 15 prosent.

I år har sykefraværet gått opp igjen. Rapporten etter første kvartal viste et sykefravær på 15,1 prosent, mens man kom ned i 13,2 prosent i andre kvartal.