Påkjørsel bakfra var frontkollisjon

Klokken 06:30 fikk politiet melding om at to biler var involvert i en kollisjon. Ulykken skal ha skjedd på Fv 65 ikke langt fra Kårmo i Orkdal. Randi Fagerholt fra Orkdal og Agdenes lensmannskontor leste følgende fra loggen:

- Det var to biler som kjørte i retning Meldal. Den første bilen bremser ned og bilen bak er uoppmerksom og kjører borti bilen foran seg slik at begge bilene til slutt havnet i grøfta. Han har trolig sovnet bak rattet og det ble gjort et førerkortbeslag

Dette var ikke tilfellet, ifølge mannen i 50 årene som satte i bilen som ble påkjørt. Han kom innom ST for å få rettet opp i hendelsesforløpet med bildebevis.

- Det var en frontkollisjon. Bilen kom ut i min kjørebane og jeg rakk så vidt å svinge litt til siden slik at han traff siden på fronten min, forteller han.

Fra politiets side ble det også meldt om at det ikke var store materielle skader på bilene, men at begge bilene ble tauet bort. Dette stemmer heller ikke i følge mannen.

- Begge bilene var jo helt inntrykt og blir helt sikkert kondemnert.

Han reagerer på at det var seks politifolk på ulykkesstedet, men ingen spurte ham hva som hadde skjedd.

- Jeg ble bare kontaktet om navnet mitt og telefonnummer som de kunne nå meg på. Om de hadde spurt meg, så kunne jeg fortalt hva slags kollisjon det var snakk om. En av grunnene til at jeg vil fortelle hva som faktisk skjedde er fordi at bilen min sto der med inntrykt front og folk kan tro det var jeg som kjørte på en annen bil bakfra, men det er jo ikke tilfellet, sier han.

Mannen som ble påkjørt forteller at han var en tur på legevakten og skal ikke ha tatt skade av kollisjonen, mens mannen i 20-årene som skal ha sovnet bak rattet, ble sendt med sykebilen.

Det skal bare ha vært en person i hver av bilene.