Se valgdebatten fra Orkanger torg

Nyheter

I dag er det duket for valgdebatt mellom lokale politikere på Orkanger torg.

NRK Trøndelag er i gang med en valgturne i hele Trøndelag. På venne turneen flytter de ettermiddagssending på radio ut fra studioet i Steinkjer, til forskjellige plasser rundt i Trøndelag. I dag har turen kommet til Orkdal.

– Under disse sendingene blir det innhold og gjester fra de stedene vi besøker. I tillegg blir de valgdebatt om temaer som er spesielt viktige for kommunene vi besøker, sier Linda Bjørgan, prosjektleder i NRK

Valgsendingene blir både sendt direkte på NRK P1, og på avisa-st.no mellom klokken 1403-17:00. Sendingen fra Orkdal vil bli sendt fra Orkanger Torg, og det blir lagt opp til at folk kan komme dit for å se sendingen og debatten.

– Vi legger til rette for at det skal gå an å komme og se på sendingene. Det er alltid artig med litt folkeliv, sier Bjørgan.

Selve debatten starter rundt klokken 1615 og varer rundt 30 minutter.

Temaene for debatten på Orkanger vil være følgende:

DEL 1: Orkland og Heim - nye kommune – ny identitet for mange : Politikere med i ordskiftet: Einar Vaagland (Halsalista), Odd Jarle Svanem (Heim Sp), Ivar Konrad Gangås (Orkland KrF) og Helge Johan Ringli (Orkland Frp)

DEL 2: Rindal – ny trønderske kommune, utvikling, identitet og samarbeid med naboene? Politikere med i ordskiftet: Line Therese Flåtten (Rindal Ap), Vibeke Langli (Rindal Sp), Magnar Dalsegg (Rindal H), Are Hilstad (Orkland Ap)

DEL 3: Orkanger – sentrum for hvem? Politikere med i ordskiftet: Berit Westrum Johansen (Småbylista), Oddbjørn Bang (Orkland Sp), Are Hilstad (Orkland Ap), Jan Grønningen (Orkland H)