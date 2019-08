Torsdag får 11 300 orklendinger sms med en rekke spørsmål

Nyheter

- «Hvordan kan jeg bidra for å påvirke framtida der jeg bor?» Standardsvaret på det spørsmålet er å stemme ved valg, noe som jo selvsagt er fundamentalt riktig i vårt demokratiske samfunn. Derfor oppfordrer vi alle med stemmerett til å delta ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg 9. september. Men kanskje er det flere muligheter for å påvirke, sier Kvernmo.

Slagord

- Vi har hatt et slagord for kommunesammenslåinga; «sammen bygger vi Orkland». Ordet kommune betyr felles. Derfor ønsker vi at mange engasjerer seg og bidrar til å stake ut retning og langsiktige mål for den nye kommunen vår. Vi er svært opptatt av å få vite hva du mener. Etter at sammenslåingen ble vedtatt, er det gjennomført en rekke aktiviteter og tiltak for å sikre medvirkning.

Får sms

- Nå vil vi gå enda litt grundigere til verks. Vi ønsker å få alle orklendinger over 16 år i tale. Derfor gjennomfører vi nå en digital spørreundersøkelse. Undersøkelsen vil bli sendt ut torsdag 29. august til alle over 16 år, sier den kommende rådmannen.

Lokalt innhold

Kvernmo forteller at det tar mellom ti og femten minutter å besvare undersøkelsen, og at spørsmålene handler om lokale forhold.

- Ved å svare på undersøkelsen er man med på å påvirke hvordan Orkland skal se ut i framtida. Jo høyere svarprosent, desto bedre grunnlag for å gjøre gode beslutninger. For dem som trenger bistand til å gjennomføre undersøkelsen, har vi egne kontaktpersoner som vil kunne svare på spørsmål og lose alle gjennom spørsmålene, sier Kvernmo.

Alle som er med i undersøkelsen kan delta i trekningen av tre flotte nettbrett.

Undersøkelsen er anonym.