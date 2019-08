Bil begynte å brenne under kjøring

Nyheter

Politiet fikk torsdag kveld melding om brann i en bil ved Værnes camping i Agdenes.

Brannvesenet og politiet rykket ut. Kjøretøyet stod i veibanen, men det oppstod ingen personskade.

Bilen skal ha begynt å brenne under kjøring. De to personene i bilen gikk ut av kjøretøyet før brannen startet for fult.

Sak er rutinemessig opprettet, slik det gjøres ved alle brannsaker.