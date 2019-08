Så kraftig kollisjon at motoren ble kastet ut av bilen

Nyheter

To personbiler kolliderte torsdag ettermiddag like før klokka 17.30 på E6 nord for Ulsbergkrysset i Rennebu. I den ene bilen satt det en enslig sjåfør, mens i den andre var det en familie på fire, deriblant to barn.

- Det var en kraftig kollisjon, men heldigvis ble ingen skadet. Flere var til lege for en sjekk etterpå, sier lensmann i Oppdal og Rennebu, Finn Skårsmoen.

Alle airbager i bilene ble utløst, noe som trolig reddet de involverte fra alvorlige skader på veien som har 70-sone.

- Kollisjon var så kraftig at motoren i den minste bilen forlot bilen. Det lå løse deler strødd i veibanen, og E6 var stengt i lenger tid etter ulykka, sier lensmannen.

Ingen av de involverte er hjemmeboende i Rennebu eller Oppdal.

Veitrafikksentralen meldte i 19.30-tida at veibanen på ulykkesstedet var ryddet og at trafikken gikk som normalt igjen.