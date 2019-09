Dette ble stjålet under innbruddet

Nyheter

Da ansatte hos Orkdal-bedriften Kontorplan kom på jobb mandag morgen 26. august, oppdaget de at det var gjort innbrudd i lokalene.

- Tyvene har tatt seg inn ved å bryte opp ei dør på baksida av lokalet. Det er svært irriterende, sa Knut Kirkaune, daglig leder ved Kontorplan.

Innbruddet hadde skjedd i løpet av helga før. Politiet kom etter at Kirkaunet varslet på åstedsundersøkelse i lokalene på Røhme gård ved Orkla Sparebank i Orkanger sentrum.

- I tillegg til 3000 kroner i kontanter fra kassen, forsvant fem styringskort til printere, ett ID-kort til en annen lokal bedrift, en gammel ipad og en nyere pc, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal ei knapp uke etter hendelsen.

- Har dere noen spor å gå etter?

- Ikke foreløpig, sier hun og oppfordrer folk som kan ha sett mistenkelige personer eller kjøretøy i området ved Kontorplan forrige helg om å melde seg.

Trolig er det vinningskriminelle som har vært på ferde. Skadeverket på døra og dørkarmen, i tillegg til rotet som er utført i den ene enden av kontorlokalet, koster mer enn pengene som er borttatt.

- Fra i dag er det slutt på å oppbevare penger i kassen, fastslo Kirkaune etter at han oppdaget innbruddet.

Natt til onsdag 19. desember i fjor var det også innbrudd hos Orkdal-bedriften, som selger kontorrekvisita. Den gang tok to personer seg inn gjennom et vindu. Verdier for 30 000 kroner ble stjålet eller ødelagt.

Politiet pågrep få dager senere en mann i midten av 50-åra bosatt i Orkdal. hjemme hos ham fant politiet tjuvgods som kunne knyttes til innbruddet.