Eiendomsutvikler legger seg flat: – Jeg er kjempeflau over at det har blitt sånn

Nyheter

På mandag skrev avisa Sør-Trøndelag om at Skaun kommune har ilagt Quartett Eiendomsutvikling AS tvangsmulkt. Bakgrunnen for reaksjonen er at eiendomsutvikleren ikke har ferdigstilt et fortau i henhold til reguleringsbestemmelser, og en midlertidig brukstillatelse som ble gitt helt tilbake i 2013.