Sjekk dette langtidsvarselet. Huff og huff...

Langtidsvarselet til yr.no viser at det blir en god del nedbør de neste åtte dagene. Aller verst blir det kommende fredag med hele 9,2 millimeter nedbør. Da snakker vi kraftig regn.

De øvrige dagene vil det ligge på to-tre millimeter nedbør. Best vær skal det bli på lørdag. Temperaturene denne perioden vil ligge stabilt på rundt ti grader.

Med antall millimete nedbør mener man hvor høyt nedbøren når opp på sidene i et kvadrat. Omregnet til liter blir for eksempel 0,5 mm nedbør 0,5 liter vann per kvadratmeter.

For at meteorologene skal melde «store nedbørsmengder», må det minst komme 20 mm på 24 timer, men dette avhenger veldig av hvor i landet en befinner seg og også av hvilken årstid det er.