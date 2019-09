Dramatisk trippel-nedtur for Kim Rud: – Jeg er ved godt mot

Nyheter

Litt etter klokka 16.30 tirsdag kveld ankom Kim Rud Petersen Skaun rådhus for å gå i forhandlinger med Senterpartiet om et mulig flertallssamarbeid for de neste fire årene. På dét tidspunktet hadde Skaun Frp to representanter inne i det kommende kommunestyret. Men marginene var ørsmå, og det var bare få stemmer som skilte Sp og Frp om det siste mandatet.