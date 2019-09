Flom tok brua - aldersheimen innestengt

Nyheter

Uværet og store vannmasser har tatt Aune bru på Krokstadøra i Snillfjord.

Det betyr at aldersheimen er innestengt.

- Vi håper å ha en løsning på plass i løpet av én til to timer, sier ordfører John Lernes i Snillfjord.

Det var ei midlertidig fylling i forbindelse med bygging av ny Aune bru som raste ut. Ifølge Lernes mottok kommunen melding om hendelsen ca. klokka 07.00 mandag.

Den nye brua får tre ståldragere og betongdekke, og en lengde på 18,5 meter og 4,3 meters bredde. Dette var planlagt arbeid som skulle være ferdig i løpet av oktober.

John Lernes sier at det skal etableres en løsning som gjør det mulig å ta seg over til fots.

- Vi anlegger ei midlertidig løsning i tilknytning til ei sideelv.

- Når blir det mulig å kjøre?

- Det vet vi ikke. Nå må elva gå ned for at vi skal få oversikt. Det er fortsatt mye regn og vann her, uttalte Lernes til ST like før klokka 09.30 mandag.

- Hvordan blir liv og helse ivaretatt?

- Ved alvorlig sykdom, har vi mulighet for å rekvirere helikopter. Vi har også brannfolk på den andre siden, men jeg er usikker på om de har utstyr å hjelpe seg med om en slik situasjon oppstår.

- Har du oversikt over hvor mange som ikke har kommet seg til og fra jobb?

- Nei, men det er helt sikkert noen som står fast på den ene eller andre siden av elva.

ST følger utviklinga av flommen i Snillfjord.