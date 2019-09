SISTE: 87 beboere isolert

Nyheter

Uværet og store vannmasser har tatt Aune bru på Krokstadøra i Snillfjord. Det betyr at 33 boenheter, sykehjem, tre trygdeboliger og en brakkerigg er innestengt.

87 personer

I følge lensmann ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor, Tor Kristian Haugan, er det til sammen snakk om 87 personer. Av disse holder 58 til i boligene, 23 personer på sykehjem og trygdeboliger, mens seks personer holder til ved brakkeriggen.

– Alle beboerne har fått sms hvordan de skal forholde seg. Oppfordrer folk til å søke info på kommunens hjemmeside, sier Haugan.

Der står det følgende: «Det er nå etablert en merket gangsti fra øverste uteleiebolig i Aunlia og fram til Moa Gård. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om når kjøreadkomsten kan være klar».

Det er bestilt midlertidig bru som kommer på tirsdag. Brua skal være ferdig til fredag, og skal tåle femti tonn.

– En mobilkran kommer på plass i morgen, slik at den kan løfte utstyr over elva, sier Haugan.

Gangbru

Det bor tre brannkonstabler på den avskjærte siden, men de har per i dag ikke noe utstyr som de kan hjelpe seg med. Per i dag er det bare helikopter som kan frakte utstyr over elva og bidra til evakuering av sykehjemmet.

– Det er ordnet en gangbru over elva som gjør at folk kan passere. Den er 2 meter bred, sier Haugan.

