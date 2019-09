Gravemaskin havnet i elva: – Dette er et lovbrudd

Nyheter

Da ST ringer onsdag ettermiddag har Dahl akkurat vært på befaring i Vigda, etter at en 25 tonn tung gravemaskin satte seg fast i elva, nedenfor Sagbergfossen kraftverk, for en uke siden. Tidligere har ingeniørselskapet Sweco AS, på vegne av tiltakshaver Chr. Salvesen & Chr. Tahms's Communication AS, søkt Melhus kommune om dispensasjon til å oppgradere Sagbergfossen kraftverk, som driftes av kraftselskapet Bekk og Strøm.