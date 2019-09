Nyheter

Pressemelding Orkdal kommune

- Vi ønsker selvsagt å nå flest mulig. For å få til det må vi ha tilgang til oppdaterte e-postadresser, sier Åshild Riiber, som er Frisklivs- og mestringskoordinator i Orkdal kommune i en pressemelding.

Skiftes ut

Det jobbes i disse dager med å få inn flest mulig korrekte e-postadresser for frivillige lag og foreninger i vår nye kommune, og Riiber oppfordrer alle lag og organisasjoner i Orkland for sikkerhets skyld om å sende inn korrekt informasjon.

- Vi vet at det skiftes navn på kontaktpersoner uten at kommunen nødvendigvis får informasjon om dette, så er du i tvil gi oss beskjed uansett, sier Riiber.

Dere kan sende navnet på laget eller organisasjonen, samt korrekt e-postadresse innen fredag 4.oktober til: frisklivogmestring@orkdal.kommune.no

Rapport før jul

- Undersøkelsen har blant annet til hensikt å si noe om hvilke ulike typer av lag og foreninger som finnes, grad av samarbeid med kommunen, samt mål og utfordringer, sier Riiber, som opplyser at det er Frivillighet Norge som står for gjennomføringen. Sammen med konsulentselskapet Rambøll vil de utarbeide en rapport som vil danne grunnlag for videre samarbeid med kommunen. Rapporten skal være ferdig til jul.

Viktig ressurs

Initiativet til kartleggingen er tatt av kommunen, og Fylkesmannen i Trøndelag har bevilget penger til gjennomføringen. I intensjonsavtalen mellom Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord, som ligger til grunn for kommunesammenslåingen, er frivilligheten trukket fram som et svært viktig område.

- Det er poengtert at den nye kommunen skal legge til rette for og samarbeide med frivilligheten. Det blir pekt på at frivilligheten er en viktig ressurs for å løse fellesskapets utfordringer, sier Åshild Riiber, som håper mange følger oppfordringen om å sende inn korrekt e-postadresse.