Jurist konstituert som ny enhetsleder

Nyheter

I august skrev avisa Sør-Trøndelag at leder for teknisk enhet i Skaun kommune, Frøydis Aarnseth Aalbu, har sagt opp sin stilling for å begynne i ny jobb hos Selberg arkitekter. I utgangspunktet hadde Aalbu oppsigelsestid ut september, men nå har kommunen funnet en midlertidig løsning «på huset».

«På bakgrunn av at enhetsleder ved teknisk kontor har gått over i ny stilling, konstitueres Grethe Krokstad i perioden frem til ny enhetsleder er tilsatt,» står det i brevet.

Lønn for perioden vil være kroner 798 000.

Krokstad er i dag ansatt som jurist ved teknisk kontor, og er ikke blant søkerne til jobben.

Da søknadsfristen for stillingen gikk ut 15. august, hadde elleve personer søkt på jobben; seks menn og fem kvinner. Det er kompetansehuset Avantas AS som har fått i oppdrag å finne den beste kandidaten.

Som leder for den tekniske enheten har man det operative ansvaret for å utøve kommunens myndighet innen områdene plan og bygning, areal, byggesak, landbruk, skogbruk. Enhetslederen inngår i rådmannens ledergruppe, står det i utlysningen.