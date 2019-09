Stenger passkiosken

Nyheter

Passkiosken ved lensmannskontoret i Orkdal holder stengt noen dager i oktober. Det er 2.- og 3. oktober, samt 16. oktober.

Årsaken er at de ansatte som utsteder pass, er på opplæring på ny passkiosk. Planen er at det etter hvert skal etableres to nye passkiosker i politilokalet, men det er ennå usikkert når de kommer.

Den voldsomme pågangen etter nytt pass, har naturligvis avtatt etter sommeren. Men fortsatt er det en god del som bestiller seg time. Og ved lensmannskontoret oppfordrer de folk om å bruke høsten og vinteren til å skaffe seg nytt pass, slik at man kanskje unngår ukelange køer på sommeren.